Ninge ca-n povești în Tasmania, un stat mic, situat în sudul Australiei. Ninsoarea este un fenomen foarte rar pe aceste meleaguri, iar locuitorii spun că n-au mai văzut zăpadă care să se aștearnă din 1970.

În unele părți ale țării stratul de zăpadă a tins chiar și 20-30 de centimetri la începutul lunii august, a acoperit străzile și mașinile locuitorilor, dar a provocat și neplăceri, precum scăderi de electricitate, închideri de drumuri și blocaje rutiere.



Pe continentul australian, anotimpurile sunt total opuse celor din emisfera nodică, adică din decembrie până în februarie este vară, din martie până în mai este toamnă, din iunie până în august este iarnă,iar din septembrie până în noiembrie este vară. Tasmania are patru anotimpuri distincte, sezonul călduros ținând din decembrie până în martie. Temperaturile medii maxime de vară sunt cuprinse între 17 și 23 de grade Celsius, iar în timpul iernii, scad între 3 și 11 grade Celsius, în vreme ce precipitațiile variază dramatic de-a lungul insulei.

Șeful birolui de meteorologie, Matthew Thomas a declarat pentru yahoonewsaustralia că formarea stratului de zăpadă în nordul Australiei este un fenomen care nu a mai avut loc de mai bine de 40 de ani.

“Ultima dată când am văzut zăpada așternându-se în Launceston( un oraș din nordul Tasmaniei) era începutul anilor ‘70, iar evenimente comparabile au mai avut loc în 1921. E un eveniment rar în Tasmania. De asemenea, s-a mai întâmplat și în Hobart, ultimele două evenimente fiind în 1986 și 2015" a spus acesta.

