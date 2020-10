Noi detalii despre starea lui Donald Trump, după ce a fost internat în spital. Președintele SUA e tratat cu Remdesivir: „Sunt bine, cred! Vă mulțumesc tuturor”

Președintele SUA se simte „foarte bine” și a început tratamentul cu Remdesivir, a anunțat medicul său. Vestea vine în contextul în care vineri, la nici 24 de ore de la momentul când confirma că a fost depistat cu COVID-19, Donald Trump era mutat la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, în ceea ce echipa sa a descris ca fiind o măsură de precauție.

Cum se mai simte președintele SUA, după ce a fost internat în spital. Liderul american a început tratamentul cu Remdesivir

„În această după amiază, în consultarea cu specialiști de la Walter Reed și Universitatea Johns Hopkins am recomandat mutarea Președintelui la Centru Medical Militar Național Walter Reed pentru monitorizare. În această seară, sunt bucuros să anunț că Președintele este foarte bine. Nu are nevoie de oxigen suplimentar, dar în consultare cu specialiștii am ales să inițiem terapia cu Remdesivir. A finalizat prima doză și se odihnește confortabil”, susține Sean P. Conley, medicul președintelui Donald Trump și un veteran al marinei americane, într-un memo dezvăluit publicului de către secretarul de presă Kayleigh McEnany, pe Twitter.

Liderul de la Casa Albă a postat și el un nou mesaj pe Twitter, vineri dimineață: „Sunt bine, cred! Vă mulțumesc tuturor”.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Donald Trump și Melania Trump, depistați cu COVID-19. Președintele SUA a fost internat la Spitalul Walter Reed, ca o măsură de precauție

Totul a început joi, când Hope Hicks, o consilieră a lui Donald Trump, a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Ea călătorise alături de președinte la numeroase evenimente recente, inclusiv la prima dezbatere prezidențială americană. Acestea fiind spuse, vineri dimineață, Donald Trump avea să facă anunțul neașteptat pe Twitter: „În această seară (n.r. - joi), eu și prima doamnă a Statelor Unite am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Ne vom începe carantina și procesul de recuperare imediat. Vom trece peste asta împreună!”.

Vestea a fost confirmată tot pe Twitter de către prima doamnă Melania Trump, testată și ea pozitiv: „Așa cum prea mulți americani au procedat anul acesta, eu și președintele suntem în carantină acasă, după ce am fost testați pozitiv pentru Covid-19. Ne simțim bine și am amânat toate evenimentele programate în perioada următoare. Vă rugăm să vă protejați, vom trece cu toții cu bine prin asta”.

Deși situația părea să nu fie una alarmantă, iar Casa Albă a anunțat pe parcursul zilei că atât președintele Donald Trump, cât și prima doamnă Melania prezintă doar „simptome ușoare”, semnele de îngrijorare s-au ivit odată cu momentul în care oficialii americani au anunțat că liderul de la Casa Albă va fi mutat la Spitalul Walter Reed, ca o măsură de precauție. Lucrurile s-au mai liniștit, totuși, atunci când Donald Trump a fost văzut ieșind pe propriile picioare din Casa Albă, dar și ca urmare a videoclipului pe care l-a postat pe Twitter în timp se îndrepta spre unitatea medicală din Bethesda, Maryland.

Charles Michel, Klaus Iohannis, Boris Johnson și Benjamin Netanyahu, printre cei care le-au transmis mesaje de încurajare

Președintele și prima doamnă a SUA au primit un val de mesaje de încurajare, după ce au confirmat că au contractat SARS-CoV-2. Printre liderii de pe scena globală care le-au urat sănătate s-a numărat și Charles Michel, președintele Consiliului European, care a declarat „lui Donald Trump și primei doamne a Statelor Unite o recuperare rapidă. COVID-19 este o luptă pe care continuăm să o purtăm cu toții. În fiecare zi. Indiferent unde trăim”.

Nici premierul britanic Boris Johnson, bolnav și el de COVID-19 în trecut, n-a neglijat momentul: „Cele mai bune urări din partea mea pentru președintele Trump și prima doamnă. Sper ca ambii să aibă o recuperare rapidă din coronavirus”.

La rândul său, la fel a făcut și președintele Klaus Iohannis: „Cele mai bune urări pentru președintele Donald Trump și prima doamnă a Statelor Unite Melania Trump, pentru o recuperare completă și rapidă din COVID-19”

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a subliniat: „Precum milioane de israelieni, Sara și cu mine ne gândim la președintele Donald Trump și la prima doamnă Melania Trump, și le urăm prietenilor noștri o recuperare rapidă și completă”.