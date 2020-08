Noi proteste de amploare în Belarus: Mai multe persoane au fost arestate (VIDEO)

Noi proteste au loc duminică în capitala Belarusului, Minsk, față de realegerea lui Aleksandr Lukașenko în funcția de președinte. Sute de persoane s-au strâns în zona pieței centrale a orașului, iar forțele de ordine au format cordoane pentru a bloca accesul în zonă. Cel puțin zece persoane au fost arestate deja, potrivit BBC.

Pe străzile capitalei au fost mobilizate efective importante de polițiști și militari, cei din urmă fiind înarmați, dar fără a purta însemne distinctive, după cum transmit reporterii AFP. Totul, în contextul în care opoziția speră ca la protestul de duminică să participe cât mai multe persoane, asta după ce în săptămânile precedente aproape 100.000 de manifestanți au ieșit în stradă.

Aproximativ 400 de sportivi bieloruși s-au declarat, duminică, susținerea pentru mișcarea de contestare a lui Lukașenko și au publicat un apel pentru organizarea de noi alegeri prezidențiale.

În cursul zilei de sâmbătă, autoritățile de la Minsk au retras acreditarea a 17 jurnaliști, cei mai mulți dintre ei, cetățeni bieloruși, care au relatat despre protestele post-electorale din această țară pentru instituții de presă străine.

La protestele de pe 23 august, mulțimea uriașă de oameni s-a îndreptat către Palatul Independenței din Minsk, reședința prezidențială. Deși cea mai mare parte a protestatarilor a păstrat distanța, un grup ceva mai mic s-a apropiat de clădire. Un elicopter a fost văzut cum părăsea reședința prezidențială, în timp ce protestatarii se înghesuiau la sol, iar câțiva dintre ei au început să scandeze „lașule”, în ceea ce a părut să fie o referire la Lukașenko.

Protestele de amploare din Belarus au izbucnit la începutul lunii august, în urma alegerilor prezidențiale, denunțate de opoziție ca fiind frauduloase, alegeri în urma cărora Aleksandr Lukașenko a fost declarat câștigător cu 80% dintre sufragii.

La scurt timp după alegeri, contracandidata lui Lukașenko, Svetlana Tihanovskaia, s-a refugiat în Lituania.A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

Noi proteste de amploare în Belarus: Mai multe persoane au fost arestate

#Belarus. Day 21. Excellent video from an eye-witness sent to @tutby. It is another massive rally of dozens of thousands Belarusians. These people are defiant and determined:despite detentions and threats of Russian police coming to suppress them,they've come out to the streets pic.twitter.com/4sUxxywA5S