Noi proteste față de interzicerea avortului în Polonia. „Să forțezi femeile să aducă pe lume copii cu malformații grave e o barbarie care ne aruncă înapoi în Evul Mediu” (VIDEO)

Mii de femei și bărbați au protestat din nou, luni, în toată Polonia, după ce Tribunalul Constituțional, controlat de partidul de guvernământ ultraconservator Lege și Justiție, a stabilit că este neconstituțională practicarea avorturilor în cazul în care fetusul prezintă malformații. Asta înseamnă că femeile vor fi obligate să aducă pe lume copii chiar dacă aceștia prezintă grave malformații și nici nu vor putea supraviețui.

Polonia, o țară predominant catolică, are deja una dintre cele mai restrictive legislații privind întreruperile de sarcină. După ce decizia Tribunalului va intra în vigoare, avorturile nu vor mai fi permise decât în cazul în care sarcina este rezultatul unui viol sau al unui incest ori dacă sarcina pune în pericol sănătatea și viața mamei. „Polonezii deja au iertat acestui guvern numeroase alte scandaluri. Nu vom ierta și acest atac la libertatea și demnitatea femeilor”, a spus una dintre protestatare.

În 2016, Jarosław Kaczyński, liderul partidului Lege și Justiție, declara: „Vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că inclusiv sarcinile extrem de dificile, când bebelușul cu siguranță va muri, având malformații grave, vor fi duse de femei la termen, iar acestea vor naște, pentru ca bebelușul să fie botezat, îngropat și să aibă un nume”.

Mii de oameni au protestat luni, din nou, în Polonia, după ce avortul a fost interzis aproape total. Mai mulți șoferi au creat intenționat ambuteiaje în centrele orașelor, iar mii de alți manifestanți au participat la marșuri în care și-au exprimat revolta față de decizia Tribunalului Constituțional. În capitala Varșovia, activiștii au turnat vopsea roșie pe podul Łazieńkowski.

Potrivit ONG-ului care a organizat acțiunile, proteste au avut loc în peste 150 de localități din Polonia. Manifestări de susținere a polonezelor au avut loc dincolo de granițe.

„Să ne forțezi să aducem pe lume copii bolnavi, cu malformații, provocând atât de multă suferință mamelor și celor mici, e un barbarie care aruncă Polonia înapoi în Evul Mediu. S-a depășit o linie și nu vom ceda", a mai spus Julita, citată de The Guardian.

„Să ne forțezi să aducem pe lume copii bolnavi, cu malformații, provocând atât de multă suferință mamelor și celor mici, e un barbarie care aruncă Polonia înapoi în Evul Mediu. S-a depășit o linie și nu vom ceda”, a mai spus Julita, citată de The Guardian.

Marta Kotwas, cercetătoare specializată în populismul de extremă dreaptă a explicat: „Furia e atât de mare deoarece oamenii văd că acest subiect al avorturilor este exploatat în scop politic. Este evident că femeile sunt folosite ca piese de schimb de către actorii politici”.

Proteste au avut loc și în weekend, slujbele din unele biserici fiind întrerupte de femei îmbrăcate în bine cunoscuta ținută a slujitoarelor din producția ”The Handmaid's Tale”. Femei și bărbați deopotrivă sunt furioși din cauza implicării Bisericii Catolice în viața publică.

