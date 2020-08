UPDATE, 11 august, ora 09.30: Linas Linkevičius, ministrul lituanian de Externe, a anunțat pe Twitter că Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Alexandr Lukașenko, se află în Lituania și este bine. Anterior, acesta scrisese pe aceeași rețea socială că își face griji pentru Tihanovskaia, deoarece o caută de ore bune în zadar și nici măcar stafful ei nu știe unde este.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Protestele au continuat în Minsk, la fel și confruntările dintre forțele de ordine și manifestanți, după ce Alexandr Lukașenko, președinte încă din 1994 în Belarus, a fost dat câștigător în alegeri puternic contestate. Internetul a fost tăiat de autorități, iar Svetlana Tihanovskaia, contracandidata lui Lukașenko, este de negăsit.

În ciuda violenței polițiștilor, mii de oameni au ieșit în stradă și luni, la Minsk, pentru a protesta față de rezultatul anunțat al alegerilor prezidențiale. Ei au ridicat baricade în centrul orașului, iar forțele de ordine au intervenit brutal din nou, folosind grenade lacrimogene, gloanţe de cauciuc și tunuri de apă.

Mai mulți manifestanți au fost răniți, iar unul dintre ei chiar a murit. Poliția a transmis că acesta „a încercat să arunce un dispozitiv exploziv asupra forţelor de ordine, dar acesta a explodat în mâinile sale”.

