Noi proteste în Rusia. Peste 1.000 de oameni arestați, inclusiv soția lui Aleksei Navalnîi. Opozantul îndeamnă la manifestații ample și-l compară pe Vladimir Putin cu un gândac de bucătărie (VIDEO)

Noi manifestații în zeci de orașe din Rusia împotriva președintelui Vladimir Putin și pentru eliberarea din arest a principalului său opozant, Aleksei Navalnîi. Rușii au ieșit pe străzi cam la fel de mulți ca weekendul trecut, deși forțele de ordine au fost mult mai bine organizate și, în multe orașe, au reușit să disperseze mulțimea. În Moscova, stațiile de metrou au fost închise, circulația la suprafață, restricționată, iar internetul nu a funcționat în mai mute zone.

Peste 1.000 de persoane au fost arestate, printre ele și Iulia Navalnaia, soția opozantului.

Între timp, Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să iasă în stradă într-un număr cât mai mare. Și l-a comparat pe Putin cu un gândac de bucătărie.

Noi proteste în Rusia. Oamenii scandează împotriva lui Putin și cer eliberarea lui Navalnîi

Pentru al doilea weekend consecutiv, rușii au ieșit în stradă, unii chiar și la -40 de grade Celsius, să ceară eliberarea opozantului Aleksei Navalnîi și să scandeze împotriva președintelui Vladimir Putin. Manifestații sunt în zeci de orașe, inclusiv în Moscova, Sankt Petersburg, Vladivostok, Novosibirsk, dar și în mai multe zone din Siberia. Oamenii au scandat, printre altele, ”Putin este un hoţ!” și ”Libertate!”.

Noi proteste în Rusia

St Petersburg, Russia. The soundtrack of the #Navalny protests pic.twitter.com/9YKg3OH4gI

Potrivit ONG-ului OVD-Info, arestări au avut loc în cel puţin 35 de oraşe ruseşti. Printre cei arestați se numără și Iulia Navalnaia, soția lui Navalnîi. Ea fusese reținută și la manifestațiile de săptămâna trecută.

Proteste în Rusia. Forțele de ordine intervin brutal împotriva manifestanților pașnici

In #StPetersburg , #Russia , police use batons to disperse protesters during today's #protest : #RussiaProtests pic.twitter.com/0XpYDk1fVl

Noi proteste în Rusia: Peste 1.000 de oameni arestați, inclusiv soția lui Aleksei Navalnîi

Aleksei Navalnîi a fost arestat la Moscova, la 17 ianuarie, la întoarcerea sa din Germania, unde a primit îngrijiri după ce a fost otrăvit cu noviciok în Rusia. El susține că a fost otrăvit de Putin și KGB, acuzații respinse ferm de Kremlin.

