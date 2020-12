Noi restricții anti-COVID-19 în Italia pentru finalul anului

Noi măsuri de carantină vor fi instituite în Italia la final de an, după ce specialiștii au avertizat că țara încă e sub risc crescut de contaminare cu coronavirus. Astfel, în perioadele 24 - 27 decembrie, 31 decembrie - 3 ianuarie şi 5 - 6 ianuarie 2021, italienii vor trebui să stea în casă. Permise vor fi doar deplasările în interes de serviciu, din motive medicale sau alte treburi absolut urgente. Cele mai multe magazine vor fi închise. Totodată, premierul Giuseppe Conte a promis un pachet de ajutor economic de 645 milioane de euro pentru sectorul HoReCa, foarte afectat și în această țară de restricțiile menite să țină sub control răspândirea SARS-CoV-2.

Noi măsuri anticoronavirus în Italia

Guvernul italian a adoptat noi restricții și măsuri menite să limiteze răspândirea coronavirusului.

În perioadele 24 - 27 decembrie, 31 decembrie - 3 ianuarie şi 5 - 6 ianuarie, populația va trebui să rămână în case. Vor fi permise doar deplasările legate de muncă, sănătate, treburi urgente. Se vor putea primi maxim doi vizitatori, în afara copiilor cu vârsta sub 14 ani. Majoritatea magazinelor vor fi închise.

Potrivit DPA, premierul Giuseppe Conte a explicat luarea acestor decizii, chiar și în această perioadă, astfel: „În rândul experţilor noştri există serioase îngrijorări cu privire la riscul creşterii curbei de infectări în perioada Crăciunului”.

În perioada 28 - 30 decembrie şi pe 4 ianuarie, italienii vor putea să se deplaseze în oraşele de reşedinţă. Celor care locuiesc în oraşe mai mici li se va permite să călătorească pe o rază de 30 de kilometri faţă de locul de reşedinţă, cu excepţia capitalelor de provincie. Magazinele vor fi deschise, cu excepția barurilor şi a restaurantelor.

De asemenea, Conte a promis un pachet de ajutor economic de 645 milioane de euro pentru barurile şi restaurantele afectate de restricții.

Măsurile acestea urmează unora introduse sau prelungite la începutul lunii decembrie. Între ele se numărau prelungirea interdicţiei de circulaţie pe timpul nopţii şi limitarea deplasărilor între regiuni.

Italia e țara europeană cu cele mai multe decese provocate de COVID-19

Italia, care are 60 de milioane de locuitori, a fost prima țară europeană puternic lovită de epidemia de coronavirus, în primăvară, și una dintre statele de pe continent serios afectate de al doilea val al infectărilor.

De la declanșarea crizei sanitare, în Italia au fost testate pozitiv peste 1,9 milioane de persoane, dintre care aproape 68.000 au murit. Este cel mai negru bilanț al unei țări din Europa.

Potrivit Grupului de Comunicare Startegică, 1.938 de români aflați în Italia au fost infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 33 au decedat.