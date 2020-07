Noi restricții la intrarea în Ungaria: Teste PCR pe cheltuiala proprie sau carantină la intrarea în ţară, de sâmbătă

Autoritățile de la Budapesta anunță că persoanele din ţări clasate în categoria "galbenă", între care și România, care intră în Ungaria vor trebui să plătească efectuarea de teste PCR sau trebuie să rămână în carantină la domiciliu timp de două săptămâni. Măsura se aplică începând de sâmbătă, 1 august 2020.







Astfel, persoanele care intră pe teritoriul Ungariei din statele incluse de autoritățile ungare în zona galbenă, zonă în care se află și România, își vor plăti testul PCR sau stă în autoizolare timp de două săptămâni.

Alături de România, mai sunt vizați cetățeni din Bulgaria, Suedia, Marea Britanie, Norvegia, Federația Rusă, Serbia, Japonia, China, SUA si Canada, țări aflate și ele pe lista galbenă a autorităților de la Budapesta.

Cetăţenii străini proveniţi din ţări "roşii" intră direct în carantină.

Lista statelor europene clasate în categoria roșie cuprinde în acest moment Albania, Bosnia Herțegovina, Belarus, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Ucraina, dar și mai multe țări din Africa, asia și America Latină.

Persoanele care vin din ţări "galbene" pot părăsi carantina după primul test PCR negativ, dar tot au obligaţia de a face şi al doilea test. Cei care revin din ţări "roşii" trebuie să rămână în carantină acasă până la al doilea test PCR negativ, a precizat "medicul-şef" al Ungariei, Cecilia Muller, potrivit Agerpres.

Există și excepții. Sunt "scutiţi" de carantină călătorii care prezintă la graniţă două teste PCR cu rezultat "negativ", realizate cu cel mult cinci zile înainte de intrarea în Ungaria şi la un interval de minim 48 de ore între ele, precum şi cei care prezintă un certificat care arată că s-au vindecat de COVID-19 în ultimele şase luni.

Lista țărilor europene care îi bagă în izolare/ carantină pe turiștii români









Bulgaria: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Grecia: intrarea in tara fara auto-izolare -- se solicita teste negativ PCR / revenirea in Romania fara autoizolare

Spania: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

(Nou) Turcia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare (din 27 iulie)

(Nou) Albania: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare (din 27 iulie)

Malta: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Muntenegru: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania 14 zile auto-izolare

Belgia: intrarea in tara pe baza unui test COVID / revenirea in Romania fara autoizolare

Cehia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Cipru: intrarea in tara fara auto-izolare, insa pentru turistii romani, este necesar sa detina un test covid facut cu 72h inainte (se accepta un test simplu real time PCR - pentru cine ajunge in Cipru fara test, se face unul pe loc si este taxat cu 60 euro / revenirea in Romania fara autoizolare

Croatia: intrarea in tara fara auto-izolare in baza voucherului de cazare hotel / revenirea in Romania fara autoizolare

Elvetia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Franta: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Germania: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Polonia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Serbia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania 14 zile auto-izolare

Maroc: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Rusia: intrarea in tara in baza unui test COVID / revenirea in Romania 14 zile auto-izolare

Portugalia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Ucraina: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania 14 zile auto-izolare

Suedia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania 14 zile auto-izolare

Emiratele Arabe Unite: Pentru calatoria in Emiratele Arabe Unite este necesara efectuarea testului Covid 19, cu cel mult 96 de ore inainte de sosire / revenirea in Romania fara autoizolare

Egipt: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Italia: intrarea in tara cu 14 zile carantina / revenirea in Romania fara autoizolare

Austria: incepand din 08 iulie, cetatenii Romani care vor intra in Austria vor trebui sa stea in izolare 14 zile sau sa prezinte un test COVID nu mai vechi de 72h / revenirea in Romania fara autoizolare

Ungaria: intrarea pe baza a testului PCR negativ sau izolare 14 zile / revenirea in Romania fara autoizolare

Tunisia: plaseaza Romania pe lista rosie si interzice accesul cetatenilor romani / revenirea in Romania fara autoizolare

Slovenia: impune carantină de 14 zile pentru cetățenii care vin din România.