Noi vești sumbre despre COVID-19: Nu scăpăm nici în anul 2021 de pandemie

Pandemia de coronavirus va dura mai mult decât au crezut specialiștii, anunță un celebru virusolog italian care precizează că va trebui să ne obișnuim cu ideea că ne vom confrunta cu Sars Cov-2 pe parcursul întregului an 2021.

În absența unui vaccin singura cale de a depăși criza sanitară este aplicarea restricțiilor.

Giuseppe Ippolito, directorul științific al Spitalului Lazzaro Spallanzani din Roma, a precizat pentru Rai News că e nevoie de colaborarea largă pentru a depăși actualul impas.

„Va trebui să ne confruntăm cu această pandemie cel puțin pe tot parcursul anului 2021. Măsurile adoptate sunt singurele arme pe care le avem ca să evităm răspândirea. Dar trebuie aplicate bine și este nevoie de colaborarea tuturor”, a declarat Giuseppe Ippolito.

Conform acestuia, scopul restricțiilor este tocmai reducerea circulației virusului: „Dacă tendința infecțiilor nu poate fi stabilizată, orice efort va fi inutil”.

Testarea și izolarea sunt singurele contramăsuri, dar dacă numărul de cazuri crește peste un anumit nivel, sistemul clachează și apoi sunt necesare acțiuni agresive „de atenuare și izolare.

Întrebat, de asemenea, când vom scăpa de Covid, Ippolito a răspuns:

„Anthony Fauci, virologul american, a spus deja că va trebui să ne ocupăm de această pandemie cel puțin pentru întregul an 2021, încercând să o ținem sub control. Sunt de acord. Primele vaccinuri și tratamente care sunt mai eficiente decât cele actuale ar putea fi disponibile de la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor. Atunci va fi nevoie să le distribuim și să le facem accesibile pentru întreaga populație a lumii. O sarcină organizațională și logistică care nu poate fi realizată în câteva săptămâni”.