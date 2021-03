Norul de praf saharian care a ajuns în vestul Europei conține radiații provenite din testele nucleare efectuate de Franța în Algeria

Ultimul nor de praf saharian care s-a așternut asupra Europei a adus și o surpriză neplăcută. Chiar dacă este considerat inofensiv, nisipul saharian care a ajuns în vestul continentului în februarie 2021 conține un nivel semnificativ de radiații provenite din testele nucleare efectuate de Franța în Algeria cu mai bine de jumătate de secol în urmă.

Experții spun că praful saharian a adus cu el Cesium-137, un reziduu al fisiunii nucleare, generat în timpul exploziilor nucleare. Probele au fost colectate din regiunea Jura, aproape de granița Franței cu Elveția, la începutul lunii februarie.

Asociația pentru Controlul Radioactivității în Vest monitorizează constant nivelul radiațiilor și a confirmat prezența acestora în Franță, însă a concluzionat că nu sunt periculoase pentru sănătate.

Europeans breathe Saharian dust poluted with Cesium 137 from France's nuclear tests in the 60's. All chemicals and poisons that we have thrown into the environment will come back and affect our health, that of our children and that of future generations.https://t.co/U0p0cLoeUQ