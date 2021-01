Noul președinte al SUA, Joe Biden, va depune jurământul în fața a zeci de mii de steaguri. Detalii despre inaugurarea atipică

În loc de mulțimile patriotice care umple de obicei străzile în Ziua Inaugurării, președintele ales Joe Biden va depune jurământul în fața a sute de mii de steaguri americane înfipte în pământ.

Comitetul inaugural prezidențial a plantat peste 191.500 de steaguri americane, menite să reprezinte poporul american care nu poate participa la inaugurarea lui Biden, din caua pandemiei COVID-19.

We're installing almost 200,000 state and territory flags that will cover the entire National Mall for #InaugurationDay!



Become a symbolic sponsor of these flags and donate to our partner charities. pic.twitter.com/DK78iZX1qO