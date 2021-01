Numele lui Donald Trump, scrijelit pe spatele unui lamantin viu, specie protejată (VIDEO)

Numele președintelui american în exercițiu a fost scrijelit cu cuțitul pe spatele unui lamantin viu. Imaginile cu animalul având scris ”Trump” pe piele au devenit virale în mediul online, mai ales pe Twitter, rețeaua socială care era preferata republicanului, dar pe care nu mai poate să posteze. Autoritățile îl caută acum pe cel sau pe cei care au chinuit animalul. Cum lamantinul este protejat de lege, vinovații riscă amenzi usturătoare sau chiar închisoarea.

Citrus County Chronicle a publicat imagini cu un lamantin viu, animal acvatic protejat de lege, care avea scrijelit pe spate ”Trump”, numele celui care încă este lider la Casa Albă.

Lamantinul a fost filmat în statul Florida, la vărsarea râului Homosassa în ocean.

Numele lui Donald Trump scrijelit pe spatele unui lamantin viu, specie protejată

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe