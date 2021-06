O adolescentă de 17 ani s-a năpustit asupra unei ursoaice cu pui, ca să-și salveze câinii (VIDEO)

O tânără de 17 ani, din California, nu a ezitat când a văzut o ursoaică mare care a atacat câinii familiei chiar în curtea casei sale din suburbia Bradbury, la est de Los Angeles.

Tânăra a fugit spre ursoaică în timp ce aceasta se năpustea asupra animalelor de companie de pe zidul care delimita curtea casei. În câteva secunde ursoaica a fost împinsă și alungată

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, difuzat de postul de televiziune ABC 7 arată cum ursoaica stă cocoțată pe zid, lovind un câine negru. Doi pui de urs sunt văzuți în spatele ursoaicei în timp ce patru câini mai mici latră și se năpustesc.

Tânăra se îndreaptă spre urs, folosește ambele mâini pentru a împinge ursul mare de pe perete și ridică unul dintre câinii mai mici. Apoi, ea și ceilalți câini ies din cadru.

Urșii dispar peste un zid în curtea unui vecin.

„Sincer, singurul lucru pe care l-am avut în minte a fost să-mi protejez câinii”, a declarat adolescenta, potrivit AP.

Adolescenta a spus că a scăpat doar cu o entorsă la deget și un genunchi julit, dar nu ar sfătui pe nimeni să-i urmez exemplul.

„Nu împingeți urșii și nu vă apropiați de urși”, a spus ea pentru KCAL-TV. „Nu vrei să ai ghinion. Tocmai am ieșit nevătămată ”.

Bradbury este o comunitate de la poalele de la marginea pădurii naționale din Angeles.Răsturnare de situaţie în cazul asasinării afaceristului de la Arad. CINE l-a omorât, de fapt

DOG RESCUE: This 17-year-old defended her dogs from a giant mother bear and her cubs as the family walked behind her yard in California. pic.twitter.com/8X4icXToHW