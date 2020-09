O familie a fost scoasă cu forța dintr-un avion, pentru că nu au pus mască celor doi copii, unul de un an și 7 luni și celălalt de trei ani, scrie Daily Star.

Tatăl familiei a filmat momentul în care polițiștii au urcat în avionul, care trebuia să plece de la Calgary către Toronto, Canada.

Polițiștii le-au reproșat părinților că nu au respectat regulile impuse de pandemie, iar fetița lor de trei ani trebuia să poarte mască.

În video, se aude când polițistul spune „Nu ați pus masca de protecție copilului, deși vi s-a cerut acest lucru de mai multe ori”.

Pasagerii au încercat să intervină și să ia apărarea familiei.

Safwan Choudhry a postat imaginile pe Twitter, spunând că a fost cel mai „îngrozitor și dezumanizant tratament” de care a avut parte vreodată.

Potrivit normelor canadiene, este obligatoriu pentru orice persoană cu vârsta peste doi ani să poarte masca de protecție pe față, dacă folosește transportul public.

„WestJet își cere scuze pentru întreruperea planurilor de călătorie ale clienților noștri. Zborului 652 din Calgary către Toronto a fost anulat în urma unei probleme de nerespectare a ordinului privind masca de protecție pe care un copil cu vârsta mai mare de doi ani trebuie să o poarte. Echipajul nostru a informat adulții cu privire la reglementările pe care trebuie să le urmăm. Echipajul nostru a solicitat prezența autorităților după ce oaspeții au refuzat să respecte normele și ulterior au refuzat să părăsească aeronava. Datorită escaladării rapide a situației la bord, echipajul nostru s-a simțit inconfortabil să mai opereze, iar zborul a fost ulterior anulat. Este important să se clarifice faptul că WestJet nu a solicitat copilului sub vârsta de doi ani să poarte mască. Părinții nu s-au conformat după mai multe cereri”, a declarat un purtător de cuvânt al WestJet.

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU