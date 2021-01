UPDATE // Femeia care a fost împușcată în Capitolul SUA în timpul revoltelor, miercuri după-amiază, a fost declarată moartă la un spital din zonă, a confirmat CNN un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție Metropolitană.

O femeie a fost împuşcată în interiorul clădirii Capitoliului, după ce susţinătorii lui Donald Trump au intrat cu forţa în clădire, relatează The Washington Post.

O ambulanţă a ajuns în jurul orei locale 15:00 la clădirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici a spus că este vorba despre o „femeie albă, împuşcată în umăr”.

Ulterior, paramedicii au ieşit cu femeia împuşcată, care avea corpul plin de sânge. Protestatarii s-au apropiat de ea şi au strigat: „Asasinii!”. Ofițerii de poliție au reuşit într-un final să-i disperseze pe aceștia, iar paramedicii au plecat cu femeia rănită.

Junaliștii de la CNN au transmis că femeia se află într-o stare critică după ce a fost împușcată în piept în perimetrul Capitolului.

De asemenea, mai mulți ofițeri au fost răniți, iar cel puțin unul a fost transportat la spital, au declarat pentru CNN mai multe surse.

Menționăm faptul că procesul de validare a victoriei lui Joe Biden la președinție, început miercuri de Congresul Statelor Unite, a fost suspendat după ce suporterii lui Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului.

Incident revoltător în Washington

A woman was shot by the neck in the US Capitol Building during the skirmishes between the protestors and the security pic.twitter.com/8HvYq2xyGW