O femeie din SUA a descoperit că are în cont un miliard de dolari: Am fost pur și simplu îngrozită. Mă cam sperie povestea asta

O femeie din Florida, Statele Unite, a trăit un șoc atunci când a constatat că e... miliardară. Julia Yonkowski, în vârstă de 60 de ani, a mers la bancomat să scoată 20 de dolari. Ea și-a verificat și soldul și a văzut că are aproape un miliard de dolari. Femeia e speriată și spune că a încercat tot weekendul să scape de bani. În zadar.

O femeie din Florida s-a trezit cu aproape un miliard în cont

Când a mers la bancomat să scoată 20 de dolari, Julia Yonkowski și-a verificat și soldul și a văzut că are 999.985.855,94 de dolari, adică aproape un miliard, notează WFTV9. Femeia s-a speriat, căci a mai auzit de situații în care oamenii au cheltuit banii ce nu le aparțineau, apoi au fost nevoiți să-i dea înapoi.

„Am fost îngrozită când am văzut. Majoritatea oamenilor ar crede că au câștigat la loterie, dar eu am fost pur și simplu îngrozită. Am văzut în presă cazuri cu oameni aflați în aceași situație, au scos banii și apoi au fost obligați să-i returneze. Nu aș face asta pentru că nu sunt banii mei. Mă cam sperie povestea asta, că știți ce probleme sunt cu amenințările cibernetice”, a spus Julia.

Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat. Julia a sunat la bancă, dar robotul telefonic nu a identificat corect problema ei și nu a direcționat-o către un operator uman. Julia vrea să rezolve cât mai rapid problema, să poată dormi liniștită.