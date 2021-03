O fetiţă de 2 ani, căzută de la etajul 12, a fost prinsă miraculos în braţe de un curier care se pregătea să facă o livrare (VIDEO)

Un curier din Vietnam a salvat în mod miraculos o fetiţă care a căzut de la etajul 12 al unui bloc. Din fericire copilul este în afara oricărui pericol.

Incidentul a avut loc în Hanoi, capitala Vietnamului. Nguyen Ngoc Manh se afla în faţa blocului pentru a face o livrare. La un moment dat a observat cum un copil de 2 ani este pe cale să cadă de la un balcon situat la etajul 12.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy