O furtună de zăpădă extremă a paralizat coasta de est și de nord-est a Statelor Unite. Luni, viscolul care a atins la rafale chiar și 100 de km/h iar stratul gros de zăpada care a paralizat traficul aerian și rutier. Autoritățile au fost nevoite să declare stare de urgență, 70 de milioane de oameni fiind afectați.

Cele mai afectate state sunt New York, Connecticut, Maryland, Massachusetts, New Hampshire și Vermont.Părți din estul Pennsylvania și nordul New Jersey au fost acoperite cu o pătură de peste o jumătate de metru de zăpăda.

Mai mult de 40 de centimetri de zăpadă au căzut și în Central Park din New York, plasând astfel furtuna între primele 20 din istoria orașului, potrivit cnn.com.

Furtuna a dus și la emiterea unui ordin de restricționare a călătoriilor neesențiale în New York luni, și închiderea școlilor publice, marți.

Peste 1.600 de zboruri au fost anulate pe mai multe aeroporturi din SUA. Pe aeroportul La Guardia din New York, toate zborurile au fost suspendate începând de luni dimineața.

Furtuna a împiedicat și distribuția vaccinurilor împotriva SARS-COV-2 în Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Philadelphia, anumite părți din Washington şi New York.

În New York, vaccinările anti-COVID-19 sunt amânate, pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să iasă din case.