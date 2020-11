O furtună înghețată s-a abătut asupra estului Rusiei. Un strat gros de gheață s-a depus în Vladivostok, provocând avarii serioase și pene de curent

O furtună înghețată s-a abătut în noaptea de joi spre vineri, asupra orașului Vladivostok, aflat în estul îndepărtat al Rusiei. Fenomenul a provocat lăsat de oameni 150,000 fără apă și curent, din cauză că a avariat cablurile de înaltă tensiune și a rupt copacii. Autoritățile din tregiunea Primorsky au decretat stare de urgență.

Potrvit euronews.com, ploaia înghețată s-a format joi noapte, după ce un ciclon de aer cald a întâlnit un anticiclon de aer rece.

Downed electricity supply lines freezing rain in the far eastern city of Vladivostok , Russia. [Yuri Maltsev/REUTERS] pic.twitter.com/iQyw2FBwQa

Fotografiile și videoclipurile publicate pe rețelele de socializare arată amplaoarea dezastrului: de la clădiri și până la copaci și indicatoare rutiere, totul este acoperit de un strat gros de gheată, de până la 1,2 cm. Localnicii spun că așa ceva nu s-a mai întâmplat în ultimii 30 de ani.

Făcea curăţenie. Brusc, a găsit o trapă în podea, de care nu ştia. A coborât şi... a divorţat imediat!

At least 150 thousand residents of the Primorsky Territory (Vladivostok, Artyom and Nadezhdinsky District) were left without light, water and heat due to the bad weather that hit the region - freezing rain, strong wind and snowfall pic.twitter.com/AHovZekX5R