O infirmieră de la terapie intensivă din Connecticut este prima persoană vaccinată cu vaccinul Moderna în SUA

O infirmieră de la terapie intensivă din statul american Connecticut a fost vaccinată împotriva Covid-19, în fața camerelor, cu vaccinul Moderna, fiind prima persoană care este vaccinată cu al doilea vaccin împotriva Covid-19 în Statele Unite, aprobat vineri, relatează AFP, citat de News.ro.

Mandy Delgado, o infirmieră la terapie intensivă la Hartford Hospital, a spus că este ”fericită” şi ”nerăbdătoare” să fie ”prima vaccinată” cu vaccinul Moderna.

”Am văzut pacienţi care sufereau din cauza lipsei de oxigen, a cărora situaţie s-a agravat şi au murit, fără ca familia lor să poate fi prezentă”, a spus ea, înainte să primească vaccinul.

Vaccinul Moderna se administrează în două doze, la un interval de câteva săptămâni.

Însă formula Moderna se poate păstra la o temperatură de -20°C - şi nu la -70°C ca vaccinul Pfizer-BioNTech.

Agenţia americană a medicamentului (FDA) a acordat autorizația de urgență pentru folosirea vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americană Moderna. Acesta este al doilea vaccin autorizat, după cel dezvoltat de Pfizer - BioNTech.

Vaccinul anticoronavirus produs de compania americană în domeniul biotehnologiei Moderna a fost autorizat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de către Agenţia americană a medicamentului. Acesta va fi folosit în campania de vaccinare începută luni în SUA, fiind eficient în proporţie de 94.1%. Executivul american a pre-cumpărat 200 de milioane de doze, comparativ cu 100 de milioane în cazul Pfizer.

„Felicitări, vaccinul Moderna este acum disponibil!”, a transmis Donald Trump, președintele în exercițiu al Statelor Unite.

Acordul FDA a venit la o zi după avizul favorabil dat de un comitet de experţi americani. Vaccinul dezvoltat de Moderna a fost aprobat la 19 zile de la depunerea cererii oficiale. În cazul Pfizer - BioNTech, procesul a durat 22 de zile.

„FDA a făcut un nou pas crucial în lupta împotriva acestei pandemii”, a declarat dr. Stephen Hahn, președintele FDA, potrivit AFP.

După anunțul Agenției, Moderna a transmis că distribuția dozelor de vaccin va începe „imediat”. Compania a promis să distribuie 20 de milioane de doze până la finele acestui an, 80 de milioane în primul trimestru din 2021 și 100 de milioane în al doilea trimestru al anului viitor. Vor fi vaccinate astfel 100 de milioane de persoane.

Vaccinul Moderna e administrat în două doze la un interval de patru săptămâni. Ele pot fi stocate la -20°C (cel de la Pfizer are nevoie de -70°C).

Și în Marea Britanie campania de vaccinare anti-COVID-19 a început deja. În Uniunea Europeană, startul se va da la finalul lunii. Într-o primă tranșă simbolică, România va primi 10.000 de doze care vor ajunge la cadrele medicale din 10 spitale. Prețurile vaccinurilor negociate de UE au fost dezvăluite din greșeală de un oficial belgian. Potrivit tabelului, cel mai ieftin vaccin e cel de la Oxford - AstraZeneca - sub 2 euro, iar cel mai scump e cel de la Moderna - 18 dolari.

