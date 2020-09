Un incident șocant a avut loc vineri după-amiază, în estul Republicii Democrate Congo. Aproximativ 50 de persoane au murit în urma prăbușirii unei mine de aur neautorizate din apropierea localităţii Kamituga.

Anunțul a fost făcut sâmbătă de autorităţil și o organizaţie locală, conform AFP.

Guvernatorul provinciei, Théo Ngwabidje Kasi, a anunțat tragicul eveniment: ″moartea tragică a 50 de persoane, majoritatea tineri″⁣.

″Până în prezent nu cunoaştem numărul exact″⁣ al victimelor, a transmis la rândul său primarul Alexandre Bundya, care a precizat că accidentul s-ar fi produs după ce ″solul a cedat în urma ploilor torenţiale″⁣.

Accidentul a avut loc, în zona minei ″Detroit″⁣, în jurul orei locale 15:00, în urma ploilor abundente, a declarat Emiliane Itongwa, preşedinte al organizaţiei locale Iniţiativa de Sprijin Social pentru Femei.

