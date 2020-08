Explozia care a avut loc marți, în Liban și care a îngrozit o lume întreagă a fost alimentată de aproximativ 2.750 de tone de nitrat de amoniu care erau stocate în depozitul portului din Beirut. Pe măsură ce investigația este în desfășurare, detalii șocante ies la iveală, cum ar fi și faptul că o nava moldoveneasca ar fi fost cauza deflagrației.

Premierul Hassan Diab a confirmat prezența explozibilului la locul deflagrației și s-a declarat șocat de faptul că acesta a fost depozitat ani de zile în condiții improprii.

„Este inadmisibil ca o încărcătură de nitrat de amoniu, estimată la 2.750 de tone, să fie prezentă de şase ani într-un depozit fără măsuri de precauţie. Este inacceptabil şi nu putem să păstrăm tăcerea în această problemă“.

Agenția rusă TASS citând presa libaneză, respectiv LBC international, relatează că cantitatea uriașă de nitrat de amoniu (îngrăşământ chimic şi o componentă a explozibililor) fususe confiscat de forțele de securitate în 2015, de pe o navă cargo care se afla sub pavilionul Republicii Moldova, dar care avea echipaj ucrainean. Se pare că este vorba despre Nava RHOSUS, care în urma unor probleme tehnice a rămas blocată în portul Beirut.

Echipajul a fost repatriat, iar nava a rămas în portul Beirut, încărcătura ei fiind plasată în depozitele portuare. Nava transporta 2750 tone de nitrat de amoniu, iar încărcătura urma să ajungă în Mozambic.

The Rhosus, a Moldovan flagged ship sailing to Mozambique, which called to into the port of Beirut in 2013, is the likely source of the 2,750 tons of ammonium nitrate that triggered the explosion yesterday #Lebanon pic.twitter.com/1wriPtbF34