O parte din trupele SUA retrase din Germania ar putea ajunge în România. Secretarul american al Apărării: Ne dorim să suplimentăm forțele în regiunea Mării Negre

O parte din trupele americane care vor fi retrase din Germania ar putea ajunge, prin rotație, în România, Polonia și în Țările Baltice, a anunțat secretarul american al Apărării, Mark Esper.

„Ne dorim să ducem mai multe forțe în regiunea Mării Negre, mai ales în România”, a declarat Esper, la Institutul Aspen, potrivit publicației Stars and Stripes. Totodată, oficialul american a precizat că Pentagonul dorește să trimită mai multe forțe în Statele Baltice și în Polonia. Totul, în contextul în care SUA se pregătesc să retragă trupe de pe teritoriul Germaniei.

Sursa citată menționează că, în ultimii ani, Armata americană a investit foarte mult în România, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la Baza Aeriană Campia Turzii și la un centru al Forțelor Aeriene, aflat în pregătire.

Mark Esper a precizat că planul este ca, pe măsură ce Pentagonul retrage un regiment din Germania, forțele unității respective să fie mutate, prin rotație în Europa.

Format din 4.500 de soldați, regimentul în cauză este cea mai numeroasă unitate afectată de planul administrației americane de a reduce cu aproximativ 12.000 numărul militarilor SUA staționați în Germania.

Scopul acestei mutări ar fi acela de a păstra efective pe teritoriul Europei astfel încât să se compenseze retragerea regimentului american din Germania.

Președintele american Donald Trump a solicitat ca SUA să-și reducă efectivele militare de pe teritoriul Germaniei, țară pe care o acuză că nu și-a îndeplinit obligația de a aloca 2% din PIB pentru apărare. Potrivit datelor dintr-un raport al NATO de la finalul lui 2019, pe lângă Statele Unite, doar opt țări din cadrul Alianței îndeplinesc acest obiectiv. Este vorba despre: Polonia, Letonia, Lituania, România, Estonia, Regatul Unit, Grecia și Bulgaria.

Retragerea celor 12.000 de militari americani din Germania ar putea dura câțiva ani și ar costa SUA miliarde de dolari, potrivit CNN. În total, în Germania sunt staționați 34.500 de militari americani.

Klaus Iohannis: Am atras atenția că este nevoie de o atenție sporită pe zona Mării Negre

Despre posibila mutare a unora dintre militarii americani din Germania în România a vorbit recent și președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a precizat că, prin vocea sa, România a atras atenția de multă vreme, în cadrul NATO, că este nevoie de o suplimentare a numărului de soldați din zona Mării Negre.

”Am urmărit cu mare interes declarațiile secretarului Mark Esper despre mișcările globale de trupe americane și am constatat că este vorba, unu, de o mișcare globală, de o mișcare care vine să întărească postura NATO; lucru care pentru noi este foarte important, o mișcare care vine să sprijine aliații de pe Flancul Estic, lucru foarte important și apreciat de noi, fiindcă suntem pe Flancul Estic. Am aflat de intenția de a muta, prin rotație sau prin alte proceduri, o parte din aceste efective și în zona Mării Negre. În continuare, aceste chestiuni vor fi discutate în formate NATO, vor fi discutate între militari și, în măsura în care vor fi luate decizii concrete care ne afectează, evident că le vom comunica. Dar, paușal, pot să vă spun de pe acum că România a atras atenția de ani de zile, eu am atras atenția de ani de zile, că este nevoie de mai mulți militari în zona Mării Negre. Am atras atenția că este nevoie de o atenție sporită pe zona Mării Negre. Dacă acum se întâmplă acest lucru, suntem foarte mulțumiți. Iar în ce privește soldații americani, pot să vă spun că soldații americani sunt tot timpul foarte bineveniți în România”, a spus Klaus Iohannis.