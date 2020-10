O pisică a demonstrat că are nouă vieți. Într-un mod greu de crezut, felina a reușit să se salveze dintr-o clădire în flăcări (VIDEO)

O pisică a demonstrat că are nouă vieţi şi a reuşit să se salveze dintr-o clădire aflată în flăcări în New York. Animalul a sărit de la etaj, direct în mâinile salvatorilor, care o aşteptau jos. Ea încerca să scape de focul pus intenţionat de un bărbat căutat de poliţie.

Intr-o prima faza, pisica pare sa ezite sa sara de la etaj, cel putin pana cand flacarile au devenit prea puternice, arzandu-i si o parte a cozii. Intr-un final, ea sare in mainile salvatorilor, iar de acolo fuge. Ulterior, felina a fost prinsa si dusa la o examinare medicala.

Flacarile de care pisica a scapat fusesera puse intentionat de un barbat care se baricadase in cladire si care era cautat de politie pentru violente domestica.

La momentul in care barbatul a cauzat incendiul, inauntru se mai aflau si doi copii, care au fost insa salvati de pompieri. In cele din urma, si barbatul responsabil pentru incendiu a fost arestat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.