O româncă, vedeta unei campanii care celebrează Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie. Claudia Anghel: „Nu emigrezi din România pentru că n-ai bani, ci ca să scapi de corupție” (VIDEO)

Claudia Anghel, o femeie din România ce lucrează ca moașă în Anglia din 2012, a ajuns să fie fotografiată de celebrul John Rankin Waddell, în cadrul unei campanii care celebrează 72 de ani de la înființarea Sistemului Național de Sănătate din Marea Britanie. Portretul româncei, dar și a unor personalități precum Regina Elisabeta a II-a și David Bowie, este văzut acum de oamenii care traversează aglomerata intersecție Piccadilly Circus din Westminster.

Claudia Anghel lucrează ca moașă la Spitalul Universitar Coventry & Warwickshire din centrul Angliei. „Povestea ei de succes e una dintre cele 600.000 ale românilor ajunși în Marea Britanie”, notează Associated Press.

Dar această poveste mai arată și gravele deficiențe ale sistemului medical din România și problemele ce-i determină pe cetățenii acestei țări să ajungă la concluzia că nu vor avea un viitor bun la ei acasă.

Deficiențele din sistemul medical reflectă, de altfel, problemele de ansamblu cu care se confruntă societatea românească, notează AP. E vorba aici de salarii mici, corupție, prost management, nepotism.

Sursă Video: BBC

