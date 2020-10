O clădire de la Universitatea Curtin din Australia de Vest s-a prăbuşit marţi după-amiază, iar presa locală a informat că există victime, cel puţin un mort şi mai mulţi răniţi, notează Reuters.

În cursul zilei de marți, la Universitatea Curtin, un tavan de sticlă aflat în construcție s-a prăbușit. În urma incidentului au fost înregistrate mai multe victime, din cadrul personalului ce lucra la construcția clădirii.

Departamentul de pompieri şi servicii de urgenţă a confirmat informaţia din ziarele şi televiziunile locale. Se pare că un om și-a pierdut viața, iat alte două victime au rămas captive sub dărâmături și au fost înregistrați și numeroși răniți.

Tragicul eveniment care a făcut mai multe victime a avut loc în campusul Bentley din Perth. Reprezentanții Universității Curtin au transmis că prăbuşirea s-a produs la o clădire aflată în construcţie şi că nu a fost implicat niciun student sau membru al personalului.

One person is believed to be dead and others are injured after a building collapsed at the Curtin University campus in Bentley this afternoon. More to come on 7NEWS throughout the day and in 4 & 6pm. #7NEWS pic.twitter.com/t9vYBoCcSS