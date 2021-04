OMS avertizează: 5,2 milioane de noi cazuri de COVID-19, confirmate în ultima săptămână, cel mai grav bilanț de la debutul pandemiei. Numărul deceselor crește în ritm îngrijorător

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că numărul global al infecțiilor cu coronavirus a crescut în ritm alarmant timp de opt săptămâni consecutive, în ultima săptămână fiind înregistrate 5,2 milioane de noi îmbolnăviri, cel mai grav bilanț săptămânal consemnat de la debutul pandemiei și până acum, informează CNN.

OMS anunță date îngrijorătoare privind evoluția pandemiei de coronavirus

Și numărul deceselor asociate COVID-19 a crescut în ritm îngrijorător, fiind depășit recent pragul de 3 milioane de victime, la nivel mondial.

”Au trecut nouă luni până am ajuns la un milion de decese, alte patru luni până am ajuns la două milioane și trei luni până am ajuns la 3 milioane de decese. (...) Fiecare dintre aceste decese este o tragedie pentru familii, comunități și națiuni”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Șeful OMS atrage, astfel, atenția asupra faptului că ritmul pandemiei se accelerează chiar dacă unele țări își îmbunătățesc propriile campanii de vaccinare.

Totodată, Tedros Adhanom Ghebreyesus menționează că pe măsură ce vârstnicii sunt complet vaccinați și unele economii repornesc, virusul tinde să se răspândescă mai mult în rândul tinerilor.

Potrivit directorului OMS, numărul infectărilor și internărilor în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 59 de ani „cresc alarmant”, posibil din cauza noilor variante ale coronavirusului, mult mai contagioase decât cea inițială.

Potrivit datelor disponibile la ora redactării acestei știri pe portalul worldometers.info, de la debutul pandemiei de coronavirus, la nivel mondial au fost confirmate peste 143 de milioane de cazuri de contaminare, dintre care 121 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați.