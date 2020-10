OMS avertizează că în Europa capacităţile la secțiile de terapie intensivă ar putea ajunge la limită şi anunţă eşecul unor tratamente

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că în ultima perioadă de timp tot mai multe oraşe europene au înregistrat o creştere semnificativă a numărului de pacienți testați pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 care au nevoie de îngrijiri în unităţile spitaliceşti de terapie intensivă, care în săptămânile următoare ar putea ajunge la limita capacităţii, transmite Agerpres.

Avertismentul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

„Săptămâna trecută, numărul cazurilor (de Covid-19) a fost de trei ori mai mare decât în timpul primului vârf în luna martie”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

În ceea ce privește medicamentele folosite pentru tratarea malariei respiratorie declanșată de noul coronavirus, Tedros a menţionat că dexametazona este deocamdată singurul tratament care şi-a dovedit eficacitatea în cazurile grave de Covid-19.

De menționat este că această declaraţie a fost făcută la scurt timp după ce OMS a anunţat rezultate sub aşteptări pentru patru terapii testate la nivel mondial în cadrul studiului denumit „Solidaritate”.



„În iunie am anunţat că întrerupem studiile cu hidroxiclorochină, în iulie am informat că nu vom folosi mai mulţi pacienţi pentru probele cu lopinavir/ritonavir, iar acum rezultatele preliminare arată că alte două medicamente în teste, remdesivir şi interferon, au puţin sau niciun efect în reducerea mortalităţii provocate de Covid-19”, a afirmat directorul general al OMS.

Pe de altă parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus că studiul „Solidaritate" va continua, pentru testele clinice desfăşurate în cadrul acestuia urmând să fie recrutaţi lunar în jur de 2.000 de pacienţi, semnalând că ar putea fi testate și tratamente cu anticorpi monoclonali sau alte medicamente antivirale.

În același timp, directoarea tehnică a OMS pentru Covid-19, Maria Van Kerkhove, a estimat că, deşi creşterea cazurilor şi a spitalizărilor în țările membre ale Uniunii Europene (UE) sunt preocupante, „nu suntem în aceeaşi situaţie ca în urmă cu şase luni, întrucât acum ştim mai multe despre această boală”.

„A crescut capacitatea de diagnostic, lucrătorii sanitari sunt mai antrenaţi şi mai experimentaţi, şi există o conştientizare publică a ceea ce trebuie făcut pentru a ne proteja, aşadar trebuie să reunim toate acestea pentru a contribui la controlul pandemiei”, a mai spus Maria Van Kerkhove, conform sursei anterior citate.

Cum se va termina pandemia de Covid-19

Istoricii preconizează că epidemia de Covid-19 s-ar putea încheia în mai multe moduri. Potrivit istoricilor, pandemiile au, de obicei, două tipuri de sfârșit: unul pe plan medical, care are loc în momentul în care incidența bolii și rata deceselor scad, iar celălalt pe plan social, care are loc atunci când teama de epidemie dispare.

”Atunci când oamenii adresează întrebarea «când se încheie?», se referă la sfârşitul pe plan social”, afirmă dr. Jeremy Greene, istoric în domeniul medicinei la Universitatea Johns Hopkins, potrivit New York Times.

Cu alte cuvinte, finalul pandemiei de coronavirus se poate produce atunci când oamenii vor scăpa de epidemia de teamă. Este nevoie ca oamenii să adopte un comportament adecvat, respectând măsurile de igienă recomandate de către autorități și de către medici.

Prin urmare, istoricii consultați de sursa citată avertizează că este necesar să învățăm să trăim cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, la fel cum am învățat să trăim și cu celelalte virusuri.