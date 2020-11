OMS avertizează: Europa s-ar putea confrunta cu al treilea val al pandemiei de coronavirus la începutul lui 2021 / Ce greșeli nu ar trebui să repete autoritățile

Europa s-ar putea confrunta cu un al treilea val al pandemiei de coronavirus la începutul anului 2021, dacă guvernele vor repeta greșelile care au dus la apariția celui de-al doilea val în acest an. Avertismentul a fost lansat, duminică, de David Nabarro, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

OMS, avertisment cu privire la apariția celui de-al treilea val al pandemiei COVID-19 în Europa

Nabarro vorbește despre faptul că după ce au reușit să controleze primul val al pandemiei, autoritățile din statele europene au ratat ocazia de a construi infrastructura necesară pentru a face față unei reveniri mult mai agresive a valului de infectări.

"Nu au construit infrastructura necesară în lunile de vară, după ce au adus primul val sub control. Acum avem al doilea val. Dacă nu vor construi infrastructura necesară, vom avea un al treilea val la începutul anului viitor”, a declarat David Nabarro într-un interviu pentru ziarul elvețian Solothurner Zeitung, citat de Politico.eu.

În acest context, reprezentantul OMS a făcut apel la liderii țărilor europene să reziste la tentația de a ridica prea rapid resticțiile impuse pentru a limita răspândirea noului coronavirus.

„Așteptați până când numărul cazurilor este scăzut și rămâneți scăzut. Trebuie să pregătiți măsurile necesare pentru a opri viitoarele focare”, a mai spus Nabarro, precizând și că, din punctul său de vedere, răspunsul Europei la pandemie „a fost incomplet”.

Un oficial OMS laudă răspunsul țărilor din Asia la pandemia de coronavirus

Pe de altă parte, oficialul OMS și-a exprimat aprecierea față de răspunsul țărilor asiatice la pandemie. În acest sens, Nabarro a dat exemplul Coreei de Sud, unde autoritățile ar reușit să țină rata îmbolnăvirilor la un nivel scăzut.

„Oamenii sunt pe deplin angajați (în lupta cu pandemia – n.r.), își asumă comportamente care îngreunează răspândirea virusului. Păstrează distanța, poartă măști, se izolează când sunt bolnavi, se spală pe mâini și dezinfectează suprafețele. Aceste măsuri protejează categoriile aflate în cel mai mare pericol”, a mai spus reprezzentantul OMS.

Potrivit datelor centralizate, la ora transmiterii acestei știri, pe site-ul worldometers.info, de la debutul pandemiei, în Europa au fost confirmate peste 15,6 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar bilanțul deceselor a depășit 354.000.

Ce spune Ludovic Orban despre capacitatea României de a face față unui al treilea val al pandemiei

Despre evenitualitatea apariției celui de-al treilea val al pandemiei a vorbit recent și premierul Ludovic Orban.

Întrebat dacă România e pregătită pentru al treilea val, despre care se preconizează că va veni în Europa în februarie, premierul a răspuns: „Noi facem eforturi constante pentru a ne pregăti pentru a face față și mai bine. Puteți vedea că am făcut progrese, sigur, nu pot să zic că sunt chiar la nivelul nevoilor, dar am făcut progrese pe linie și la nivelul echipamentelor de protecție, în materie de aparate de diagnosticare Real Time PCR. Acum am decis să achiziționăm și trei milioane de teste rapide pentru a fi folosite pentru personalul medical, pentru beneficiarii serviciilor din căminele de vârstnici și persoane cu dizabilități, în centrele de copii. Deci încercăm și așa să creștem capacitatea de testare”.