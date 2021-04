Omul de afaceri francez Bernard Tapie şi soţia sa, loviți și legați la mâini de patru hoți care le-au intrat în casă (VIDEO)

Celebrul om de afaceri francez Bernard Tapie şi soţia sa au fost jefuiți. Cei doi au fost legați la mâini și loviți de un grup de patru tâlhari, care au intrat peste ei în locuință. Ușor rănită, femeia a fost transportată la spital, iar anchetatorii îi caută acum pe autorii jafului, informează B1 TV în Jurnalul orei 18.00, prezentat de Dan Gabor.

