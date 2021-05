ONU cere aplanarea tensiunilor dintre israelieni și palestinieni, de teama extinderii conflictului

ONU atrage atenția că excaladarea violențelor care au loc în această perioadă în Israel ar putea reprezenta scânteia pentru declanșarea unui război pe scară largă.

"Opriți imediat focul. Escaladăm spre un război pe scară largă. Liderii din toate părțile trebuie să își asume responsabilitatea. Costul războiului în Gaza este devastator și este plătit de oamenii obișnuiți. ONU lucrează cu toate părțile pentru a restabili calmul. Opriți violența acum", a transmis Tor Wennesland, oficialul responsabil cu menținerea păcii în Orientul Mijlociu, pe Twitter.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now