ONU: Peste 8.500 de copii au fost folosiți anul trecut pe post de soldați în conflicte armate / Numărul cazurilor de răpire a crescut cu 90% față de 2019 (VIDEO)

Peste 8.500 de copii au fost folosiți anul trecut pe post de soldați în conflicte armate pe cuprinsul globului și alți aproape 2.700 au fost uciși. Aceste informații au fost precizate într-un raport ONU. Documentul conține date verificate despre abuzurile la care sunt supuși copiii prinși în mijlocul unor conflicte, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.