Opozantul rus Aleksei Navalnîi rămâne în arest 30 de zile (VIDEO)

Opozantul rus Aleksei Navalnîi rămâne în arest 30 de zile. Acesta a fost ridicat de polițiști, duminică după-amiază, chiar de pe aeroporul Şeremetievo din Moscova. Abia ce revenise în Rusia din Germania, acolo unde primise îngrijiri medicale după ce a fost otrăvit un agent neurotoxic din familia Noviciok. Autoritățile ruse au transmis ieri seară că a fost reținut deoarece a încălcat termenii eliberării condiționate. În 2014, el fusese condamnat cu suspendare pentru presupuse fapte de evaziune. Navalnîi a fost dus la un tribunal improvizat din Himki, o suburbie a Moscovei, iar acesta a decis arestarea lui pentru 30 de zile.

Alexei Navalnîi, principalul opozant al președintelui rus Vladimir Putin, a fost reținut de poliția rusă imediat după aterizarea pe aeroportul Şeremetievo din Moscova. La plecare, politicianul rus și-a sărutat soția.

El tocmai ce revenise în Rusia dupa ce a stat cinci luni într-un spital din Germania pentru a se recupera dupa otravirea cu o neurotoxină din familia Noviciok. În ciuda situației, politicianul s-a declarat încrezător: „Sunt fericit că am aterizat. Este cea mai bună zi a mea din ultimele cinci luni. Toţi mă întrebaţi dacă mă tem. Nu mă tem”.

Cu câteva ore înainte de aterizarea avionului în care se afla Navalnîi, sute de forțe de ordine fusesera desfășurate în aeroport. Alexei Navalnîi a fost arestat chiar de la punctul de control al pașapoartelor pe motiv că ar fi încalcat termenii eliberarii condiționate, măsura aplicată în cazul lui în urma unei condamnări pentru deturnare de fonduri, din anul 2014.

Nici bine n-a ajuns în Rusia și Aleksei Navalnîi a și fost arestat. Polițiștii l-au ridicat chiar de pe aeroport

Soția lui Alexei Navalnîi, Iulia, purtătoarea sa de cuvânt și avocatul acestuia au fost lăsați să intre în Rusia.

„Au avut de suferit atâţia oameni, pur şi simplu, din cauză că un om a vrut să se întoarcă la el acasă. Cel mai important din ce a spus Alekxei astăzi este că el nu se teme. Şi nici eu nu mă tem. Vă îndemn pe voi toţi să nu vă temeţi. Mulţumim pentru susţinere!”, a declarat Iulia Navalnaia.A venit acasă și și-a găsit soţul în pat. Când a dat aşternutul la o parte, a împietrit! A plâns ...

Alte câteva zeci de persoane au fost arestate de poliție imediat după aterizare.

Cazul lui Navalnîi a fost judecat de urgență chiar într-o sală a unei secții de poliție din orașul Himki, din apropierea Moscovei. Dizidentul a spus că nu înțelege ce se întâmplă şi consideră că se încalcă orice lege şi orice drepturi.

„Eu nu înţeleg ce se întâmplă. Acum un minut m-au scos din celulă pentru a mă întâlni cu avocaţii. Am venit aici. Aici este o şedinţă de judecată. Câţiva oameni filmează, câţiva stau în sală. Şi asta se numeşte şedinţă deschisă a Judecătoriei din Himki.

De ce şedinţa de judecată are loc într-o secţie de poliţie? Nu înţeleg. De ce nimeni nu a fost înştiinţat?

Am văzut multă batjocură la adresa justiţiei, dar se pare că acest bătrân care stă ascuns într-un buncăr se teme atât de mult încât în mod demonstrativ a aruncat la gunoi tot ce înseamnă Codul penal şi Codul de procedură penală. Este imposibil ceea ce se întămplă aici. Este cel mai înalt nivel al fărădelegii!”, a declarat Navalnîi.

În fața secție-tribunal s-au adunat mai mulți susținători ai lui Navalnîi.

Susținătorii lui Navalnîi, în fața ”tribunalului” improvizat care a decis arestarea sa pentru 30 de zile

A small group of Alexei @Navalny’s supporters have gathered outside the police station where a “court” has hastily been set up to hear whether he should be remanded in custody after being detained yesterday. They are chanting “Let him go!” pic.twitter.com/0Sew385RzT