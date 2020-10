Teroare într-o bancă din Georgia. 43 de oameni au fost luați ostatici (VIDEO)

Forțele de ordine georgiene au reușit să elibereze 43 de oameni, ținuti ostatici de un bărbat înarmat într-o sucursala a unei bărci din orașul Zugdidi, situat în vestul Georgiei. Bărbatul înarmat a pătruns în instituției, miercuri, în jurul orei 14:30.

Ministerul de Interne al Georgiei a declarat într-o declarație că operațiunile speciale de securitate și investigație aflate la fața locului nu s-au încheiat, însă a confirmat eliberarea ostaticilor. Acesta a mai precizat că atacatorul a părăsit clădirea luând trei ostatici, inclusiv șeful poliției locale.

După negocieri cu poliţia, individul a început să elibereze ostaticii unul câte unul, printre care şi o femeie însărcinată.

Atacatorul purta o uniformă a armatei, o cagulă şi cu o grenadă în mână,şi cerea o răscumpărare de 500.000 de dolari, a transmis Agerpres, care citează presa locală din Tbilisi.

Din fercire, nimeni nu a fost rănit în incidentul armat.

#Georgia | Ministry of Interior said 43 hostages held by a bank robber in #Zugdidi have been released and operations and investigative actions on the ground are still underway.

The fate of the assailant and four reported hostages are so far unknown. pic.twitter.com/MWd16pNRQh