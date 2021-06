Mai multe site-uri oficiale gestionate de diverse entități publice și private din Marea Britanie, SUA și Franța au devenit nefuncționale marți, 8 iunie. Printre acestea s-a numărat și pagina web a Guvernului Marii Britanii, informează Sky News.

La accesarea site-ului britanic, utilizatorii au fost întâmpinați cu mesajul „503 Service Unavailable". Printre site-urile „picate" s-au numărat și The Guardian, Financial Times, Independent, New York Times, Evening Standard, Bloomberg, Le Monde, Reddit, eBay și Twitch.

De asemenea, și Sky News a întâmpinat anumite probleme la platformele pe care le gestionează.

La scurt timp, țintele hackerilor au fost avertizate prin intermediul unui mesaj de securitate, online.