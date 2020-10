Patriarhul Kiril al Rusiei, în izolare, după ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19

Patriarhul Kiril al Rusiei a fost plasat în în izolare după ce a intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID-19.

Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al Bisericii Ruse. În comunicat se precizează și faptul că prelatul, în vîrstă de 73 de ani nu prezintă niciun simptom specific virozei, însă nu va participa la slujbele religioase în perioada următoare.

Patriarch Kirill of #Moscow is in quarantine after coming in contact with a case of #COVID19#orthodox_timeshttps://t.co/FcNNX7FIhM