Pedeapsă cu închisoare pentru o tânără care l-a ucis pe bărbatul ce o violase (VIDEO)

Decizie șocantă a justiției americane. O femeie din Alabama a fost condamnată la 20 de ani de închisoare după ce a împuşcat mortal un bărbat care o violase şi o ameninţase că îi va ucide fratele, informează B1 TV.

Brittany Smith, în vârstă de 32 de ani, a fost atacată de un bărbat, în ianuarie 2018. Individul, care se pare că se drogase cu o combinaţie de Xanax, amfetamine şi metamfetamină, a agresat-o sexual pe tânără şi a bătut-o.

La câteva ore după, fratele femeii a aflat ce a păţit aceasta şi l-a confruntat pe atacator. Agresorul l-a batut pe fratele victimei şi a ameninţat că îi va omorî pe amândoi. În acel moment, femeia a scos o armă de foc şi i-a cerut atacatorului să se oprească. Atunci când acesta a refuzat, femeia l-a împuşcat mortal.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.