Pentru că n-au purtat mască, în Indonezia, 8 bărbați au fost obligați să sape gropile victimelor COVID-19

Opt persoane, care încălcaseră obligativitatea de a purta mască, au fost obligate de niște autorități locale din Indonezia să sape gropile pentru înmormântarea victimelor COVID-19, potrivit New York Post via The Jakarta Post.

O administrație din provincia East Java i-a pedepsit pe cei care au încălcat obligativitatea de a purta mască, punându-i la muncă manuală în cadrul unui cimitir, în speranța că, astfel, alte persoane vor fi descurajate să mai încalce această regulă de protecție sanitară.

„Există doar trei gropari disponibili la ora actuală, astfel că m-am gândit că la fel de bine i-aș putea pune pe acești oameni să lucreze cu ei. Să sperăm că asta va crea un efect de descurajare împotriva încălcărilor”, a afirmat politicianul Suyono, în presa locală.

Totuși, niciunul dintre cei pedepsiți nu a fost obligat să gestioneze trupurile lipsite de viață. Această sarcină le-a aparținut oficialilor din zona sanitară, care au fost îmbrăcați corespunzător pentru a limita riscul de expunere la noul coronavirus.

Potrivit Universității Johns Hopkins, Indonezia are peste 221.000 de cazuri confirmate de COVID-19 și cel puțin 8.841 de decese legate de această boală infecțioasă.

Desemnată de specialiști drept una dintre principalele „arme” în limitarea răspândirii noului coronavirus, masca de protecție este obligatorie în diferite tipuri de spații din țări de pe tot globul, cum se întâmplă și în România.

Cel mai recent bilanț prezentat de către Grupul de Comunicare Strategică plasează România la un total de 105.298 de îmbolnăviri depistate și 4.236 de decese. Dintre acestea, 1.111 reprezintă cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2, dintre care cele mai multe au fost înregistrate în București (214), respectiv în județele Ilfov (53), Suceava (53), Cluj (49) și Iași (46).

Cât despre situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.599 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 1.905 în Italia, 1253 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 111 în Austria, 20 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 19 în Grecia, 5 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de coronavirus și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.