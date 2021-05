Peste 200 de răniți după un accident la metroul din Kuala Lumpur, Malaysia. Cauza ar fi o eroare de comunicare (VIDEO)

Peste 200 de oameni au fost răniți după ce două garnituri de metrou s-au ciocnit într-un tunel în capitala Malaysiei, Kuala Lumpur.

Accidentul s-a produs când unul dintre trenuri, care nu avea pasageri fiind tocmai supus unor reparații, a intrat în plin într-un alt tren, în care se aflau 213 persoane şi care se deplasa în direcţia opusă, pe aceeaşi linie.

47 de pasageri au fost grav răniți, iar alți 166 au suferit răni minore și nu au necesitat transportul la spital.

Peste 200 de răniți după un accident la metroul din Kuala Lumpur, Malaysia. Cauza ar fi o eroare de comunicare

#BREAKING: Multiple people have been injured after an accident involving two trains on the LRT Kelana Jaya Line (Train numbers 40 and 81) in Kuala Lumpur, Malaysia.



All the injured have been evacuated.



(Video: @BuletinTV3) pic.twitter.com/pHb0ThX1np