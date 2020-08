Peste 70 de morți și 3.700 de răniți în explozia din Beirut / Preşedintele Libanului: 2.750 tone de nitrat de amoniu au fost depozitate 6 ani fără măsuri de securitate (VIDEO)

UPDATE, 5 august, ora 1.00: Numărul persoanelor decedate în urma exploziei din Beirut a ajuns la 73. Alți circa 3.700 de oameni au fost răniți, iar spitalele nu mai fac față internărilor.

Preşedintele Michel Aoun a declarat că 2.750 de tone de nitrat de amoniu au fost depozitate şase ani fără măsuri de securitate, fapt absolut inacceptabil. Așa s-ar fi ajuns la această tragedie de proporții.

„Ceea ce s-a întâmplat nu va trece fără ca responsabilii să dea socoteală. Responsabilii acestei catastrofe vor plăti. Lansez un apel urgent ţărilor prietene care iubesc Libanul să fie alături de noi”, a declarat și premierul Hassan Diab.

Sursă Video: Sky News

