Peste 700 de rachete lansate din Fâșia Gaza asupra Israelului în ultimele două zile. Focurile s-au intensificat marți seară, când grupurile fundamentaliste au lovit ținte din zona Tel Aviv (VIDEO)

Focurile transfrontaliere dintre Israel și grupurile militante din Fâșia Gaza s-au intensificat marți seară, cu un tir de rachete în zona Tel Aviv, urmat de o lovitură israeliană care a doborât o clădire de mare înălțime ce era folosită de conducerea politică a mișcării islamiste Hamas, transmite Haaretz. Turnul Hanadi avea 13 etaje, însă cel puțin pentru moment nu au fost divulgate informații referitoare la eventuale victime, potrivit BBC.

Trei israelieni au fost uciși, pe fondul sutelor de rachete lansate din Fâșia Gaza. Armata israeliană a lovit 140 de ținte aflate în enclava de pe coasta vestică a Mării Mediterane, în condițiile în care, luni, Hamas s-a alăturat în mod deschis ostilităților, după un weekend de ciocniri violente în Ierusalim. În replică la atacurile islamiste de luni, premierul Benjamin Netanyahu promitea un răspuns în forță.

Presa palestiniană susține că loviturile israeliene au provocat cel puțin 28 de decese, în timp ce grupurile fundamentaliste Hamas și Jihadul Islamic au continuat ploaia de rachete asupra comunităților israeliene aflate în marja liniei de frontieră.

Armata israeliană și-a consolidat prezența de-a lungul frontierei. Autoritățile au cerut locuitorilor din zonă să rămână în case și în apropiere de adăposturile antirachetă, până la noi vești. În orașele arabe din interiorul Israelului au izbucnit noi focare de violență, iar un om a fost împușcat mortal.

Luptele între Israel și forțele armate din Fâșia Gaza au fost declanșate de ciocnirile de ciocnirile de la Moscheea al-Aqsa din Iersualim, dintre palestinieni și poliția israeliană, relatează și Reuters.

Peste 700 de rachete au fost lansate asupra Israelului, începând de luni, potrivit The Jerusalem Post. O rachetă trimisă din Fâșia Gaza a lovit un autobuz din Holon, oraș aflat la sud de Tel Aviv. Tirurile de rachete au ucis o femeie și în Rishon Lezion, unde un alt bărbat a fost grav rănit.

Tirul de rachete a venit la câteva ore după ce Hamasul a avertizat Israelul că va lansa rachete către Tel Aviv dacă forțele armate israeliene vor continua să lovească locații din Fâșia Gaza.

În Holon, unde un autobuz a fost lovit de o rachetă, circa 18 persoane au fost rănite. Printre victime se numără și șoferul, care este în stare gravă.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl