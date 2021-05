Peste 830 de copii au murit în Brazilia de COVID-19 și nimeni nu înțelege de ce. ”E un număr absurd de mare”

În Brazilia, pandemia de coronavirus a făcut foarte multe victime în rândul copiilor și nimeni nu are până acum o explicație. Situația e cu atât mai ciudată cu cât, în general, predispuși să dezvolte forme gravă de boală sunt cei în vârstă sau cu boli cronice. Puține sunt cazurile grave de COVID-19 în rândul celor mici.

COVID-19 a făcut numeroase victime printre copiii din Brazilia

În Brazilia, însă, 832 de copii cu vârsta sub 5 ani au murit de COVID-19 de la debutul pandemiei. Spre comparație, în Statele Unite, țară cu o populație mult mai mare decât Brazilia și cu un bilanț al victimelor mai ridicat, numai 139 de copii cu vârsta sub 4 ani au murit, notează The New York Times.

Epidemiologul Fátima Marinho de la Universitatea din São Paulo crede că numărul victimelor COVID în rândul copiilor din Brazilia e mult mai mare decât cel anunțat oficial, căci se fac puține teste, deci multe cazuri de infectare rămân nedescoperite.

Marinho, care conduce un studiu pe această temă, estimează că peste 2.200 de copii sub 5 ani au murit de la începutul pandemiei, inclusiv peste 1.600 de copii de sub un an.

„Vedem un impact uriaș asupra copiilor. E un număr absurd de mare! Nu am mai văzut acest lucru nicăieri în lume”, a declarat dr. Fátima Marinho.

Iar specialiștii din Europa și Statele Unite sunt de acord cu ea.

„Cifrele sunt surprinzătoare. E mult mai grav decât ce vedem în Statele Unite", a afirmat dr. Sean O'Leary, vicepreședinte al Comitetului pentru boli infecțioase al Academiei Americane de Pediatrie.

O teorie ar fi că unele variante de SARS-CoV-2 produc cazuri mai grave în rândul copiilor și tinerilor, dar deocamdată nu există studii privind impactul fiecărei tulpini în parte. Prin urmare, specialiștii nu știu sigur dacă o variantă anume de coronavirus e de vină pentru numărul mare de decese COVID-19 în rândul copiilor din Brazilia.