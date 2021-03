Petrecere-experiment în Olanda, organizată de Guvern. 1.300 de persoane au luat parte la distracție. Care a fost scopul științific (VIDEO)

Guvernul olandez a făcut un experiment mai puţin obişnuit pe o arenă din Amsterdam, unde a chemat peste o mie de oameni să ia parte la o petrecere în aer liber. Principala condiţie a fost ca doritorii să prezinte un test COVID negativ la intrare. Întreaga petrecere s-a desfăşurat într-un mediu controlat, sub stricta supraveghere a autorităţilor, informează B1 TV.

1.300 de persoane au luat parte la experientul de pe "Ziggo Dome" din Amsterdam. Numărul total al doritorilor a fost de aproximativ 100.000. Principala condiție de intrare la marea distracție a fost prezentarea unui test negativ de COVID-19, făcut cu cel mult 48 de ore înainte de eveniment.

