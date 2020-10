Petreceri inedite în Mexic. „Ziua Morților”, sărbătorită în plină pandemie de COVID-19 (VIDEO)

Mexicanii petrec și în timpul pandemiei, chiar dacă numărul deceselor se apropie de 100.000. Sărbătoarea de „Ziua Morților” nu a fost ignorată nici în acest an.

Petrecerile, spectacolele și evenimentele culturale din Mexic au fost însă adaptate la situația actuală, generală de pandemia de COVID-19. Ca în fiecare an, vedeta petrecerii a fost personajul La Liorona, cea care plânge și reprezintă fantoma unei femei ce își caută pruncii decedați.

Actrița principală, care a interpretat-o pe La Liorona anul acesta a explicat că există o legătură strânsă între pandemia de coronavirus și mesajul transmis de piesă. Atât criza sanitară, cât și dispariția femeilor din Mexic au adus protestatarii în stradă. Zeci de femei din Mexic mor zilnic, ca urmare a violenței, iar situația este valabilă chiar în toată America Latină, unde violența de gen a crescut de la apariția virusului.

Povestea personajului La Iorona se scrie în fiecare an, în funcție de evenimentele petrecut pe parcursul anului. În 2020, povestea a fost scrisă în contextul pandemiei de COVID-19, iar ideea a fost de a aduce legenta cât mai aproape de situația actuală.

