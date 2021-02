Pfizer și Moderna au demarat studiile clinice pentru vaccinurile anti-COVID destinate copiilor. Când ar putea fi gata primele doze de ser

Cele două companii farmaceutice care au adus pe piață vaccinurile anti-COVID ce au fost aprobate atât în Europa cât și în Statele Unite au demarat și studiile clinice pe copii, urmând ca cel mai curând, un ser destinat minorilor să fie scos pe piață în vara acestui an, scrie The New York Times.

Testările clinice au început la grupele de vârstă între 12 – 15 ani, în cazul vaccinului de Pfizer și 12 – 17 ani, în cazul vaccinului dezvoltat de Moderna. În prezent, cele două seruri pot fi administrate persoanelor peste 16 ani, în cazul Pfiser și peste 18 ani, în cazul Moderna.

Finalul verii 2021 ar putea aduce primul vaccin pentru copii

Cele două companii au demarat campania de vaccinare la nivel gloval, în rândul adultilor și totodată au început și studiile clinice pentru testarea serului în rândul copiilor. Spre deosebire de studiile clinice efectuate pe adulți, la minori va exista o singură categorie de persoane, cele care primesc vaccinul, fără să mai fie reailizat și eșantionul persoanelor care primesc varianta placebo.

Potrivit sursei citate mai sus, cele două companii au demarat deja studiile clinice, iar un vaccin gata de autorizare și utilizare ar putea ajunge la finalul acestei veri.

Testare vaccinului anti-COVID la copii

Pentru vaccinul Pfizer, au intrat în grupele de studiu copii din segmentul de vârstă 12-15 ani, iar pentru Moderna, minori cu vârste între 12 și 17 ani.

Producătorii au anunțat că vor coborî vârsta copiilor care intră în studiile clinice, în funcție de evoluția studiilor pe cele două segmente. Această coborâre se va realiza treptat, pe măsură ce se va observa eficacitatea, siguranța lui și efectele secundare pe care le va da.

Mai mult decât atât, tot în mod treptat se va ajuta și doza administrată în rândul copiilor, până când va fi obținut cel mai bun răspuns imunitar în fața COVID-19.

Cele dpu companii au decis să renunțe la grupul placebo în studiile clinice pe copii, justificând decizia prin faptul că această categorie de vârstă este mai puțin predispusă să dezvolte forme grave ale bolii, ca să se poată realiza comparația între răspunsul la boală post-vaccinare și răspunsul unui organism care nu a fost încă vaccinat.

Purtătorul de cuvânt al Pfizer, Keanna Ghazvini, a anunțat că o primă varinată a vaccinului pentru copii ar putea fi gata la finalul verii, menționând faptul că studiul pe copii sub 12 ani se va demara cel mai probabil în cea de-a doua parte a anului. „Ca să scădem vârsta sub 12 ani și să trecem la următorul stadiu al testării, va fi nevoie să ajustăm dozele. Acest stadiu, pe copii sub 12 ani, va demara, cel mai probabil, în partea a doua a anului”, a declarat ea, potrivit sursei citate.