Polițist român în Londra, devenit viral în online. Motivul pentru care a fost lăudat (VIDEO)

Un român, poliţist în Londra, a ajuns viral pe internet după ce un filmuleţ a fost postat pe Facebook. Acesta a fost solicitat la o intervenţie alături de alţi colegi de origine britanică, pentru a linişti mai multi români care deranjau liniştea şi ordinea publică. Nu a ţinut cont nicio clipă de faptul că şi el este român. Ba mai mult, le-a cerut acestora să părăsească locul, informează B1 TV.

Mai mulţi români care deranjau liniştea şi ordinea publică în Londra s-au trezit că unul dintre poliţiştii veniţi la faţa locului este tot român. Cu toate că se îmbrățișează cu unul dintre cei aflați in grupul de gălăgioși, în următoarea secundă le spune acestora să-și ia lucrurile și să plece.

Unul dintre românii gălăgioși a filmat întâlnirea cu poliția britanică și a postat filmulețul pe Facebook. Imediat ce a fost postat, acesta a devenit viral. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar cei mai mulț dintre ei l-au compătimit pe polițist, dar l-au și felicitat pentru modul educat în care a gestionat situația.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.