Poluarea aerului a provocat 6,7 milioane de decese în întreaga lume în 2019, între care 476.000 de nou-născuţi

Încă o veste îngrijorătoare, în plină pandemie de coronavirus. Potrivit unui studiu recent, poluarea aerului a ucis 476.000 de nou-născuţi în 2019 în întreaga lume. De altfel, poluarea este un factor important și în cazul pacienților Covid-19. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, virusul îi afectează mai puternic pe locuitorii marilor orașe. Amintim aici și că România este țara din uniunea Europeană cu cele mai multe victime provocate de poluare.





Aproape 500.000 de copii mor anual din cauza poluării







Poluarea aerului a ucis 476.000 de nou-născuţi în 2019, în special în India şi Africa subsahariană, potrivit State of Global Air 2020, care foloseşte date compilate de două institute americane (Health Effects Institute şi Institute for Health Metrics and Evaluation), transmite Agerpres.

Potrivit autorilor studiului, există din ce în ce mai multe dovezi care permit corelarea expunerii mamelor la poluarea aerului în timpul sarcinii cu riscul crescut de a naşte bebeluşi subponderali sau prematuri.







În total, poluarea aerului a provocat 6,7 milioane de decese în întreaga lume în 2019





Poluarea aerului a provocat 6,7 milioane de decese în întreaga lume în 2019. Poluarea devine astfel a patra cauză de deces la nivel mondial.

Cea mai gravă situație din UE s-ar înregistra în România, unde fiecare al cincilea deces ar putea fi pus pe seama factorilor de mediu. La polul opus se află Danemarca și Suedia, unde doar un deces din 10 ar fi atribuit poluării mediului, scrie DW.

Cele mai poluare orașe din România sunt Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Văleni, Galaţi, Brăila, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Bucureşti, Ploieşti, Măgurele, Timişoara, Arad, Scheia, Brăniştea, Sibiu, Sâncărieni, Târgu-Mureş, Botoşani, Oradea, Bacău, Constanţa.





București, pe locul al doilea la nivel european în privința costurilor sociale generate de poluare





Un raport pubicat miercuri, care a analizat costurile morții premature, îngrijirii și pierderii zilelor lucrătoare, arată că poluarea aerului costă 166 de miliarde de euro în Europa, potrivit AFP citată de Agerpres.

Studiul compară cei trei poluanţi principali ai aerului - particule, dioxid de azot şi ozon -, precum şi costurile sociale ale acestora, adică costurile directe legate de îngrijiri şi indirecte, precum reducerea speranţei de viaţă sau boli precum bronşita cronică severă.

Londra ocupă primul loc (11.4 miliarde de euro), fiind urmată de Bucureşti (6.3 miliarde de euro), Berlin (5.2 miliarde de euro) şi Varşovia (4.2 miliarde de euro). Capitala Franţei se situează pe locul al şaptelea (3.5 miliarde de euro).







Medicul Beatrice Mahler: Poluarea creează un teren favorabil pentru infecție





OMS a atras atenția cu privire la aplicarea unor eventuale măsuri urgente pentru reducerea nivelului de poluare în aglomerările urbane, afirmând că noul coronavirus îi afectează mai puternic pe locuitorii marilor orașe, din cauză că poluarea slăbește sistemul imunitar.

„Particulele poluante pe care le inhalăm declanșează la nivelul căilor respiratorii reacții inflamatorii, care fac practic mult mai ușoară infectarea cu virusul SARS-CoV-2. Practic, creează un teren favorabil pentru infecție și atunci riscurile sunt mult mai mari pentru cei care locuiesc în zone poluate”, a declarat Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală.