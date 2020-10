Porotugalia declară stare de calamitate din cauza COVID-19! Prim-ministrul portughez, Antonio Costa, a anunţat că evoluția pandemiei este foarte gravă în ţara sa. Oficialul de la Lisabona a declarat căar putea fi impuse şi noi restricții precum limitarea numărului de persoane în spațiile publice, conform romondonews24.com.

De asemenea, sărbătorile și activitățile non-academice vor fi interzise în școli și universități, iar evenimentele de familie, precum nunți și botezuri, vor fi limitate la maxim 50 de invitați. Premierul protughez a mai afirmat că autoritățile vor spori supravegherea aplicării tuturor regulilor. Amenzile vor fi majorate pentru cei care le încalcă în Portugalia la 10.000 de euro.

Pandemia de coronavirus a determinat mai multe state să organizeze marile evenimente în condiţii diferite. Pelerinajul de la Fatima, din Portugalia, care în mod tradiţional aduna 100 de mii de oameni, s-a desfăşurat anul acesta cu un număr mult mai mic de credincioşi.

Organizatorii au avut grijă ca totul să fie foarte strict, pentru a le permite oamenilor să participe la pelerinaj în condiţii de siguranţă. Astfel, toţi credincioşii care au vrut să ia parte la eveniment şi anul acesta, au fost nevoiţi să respecte măsurile de distanţare.

