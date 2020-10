Povestea cerșetorului român ajuns erou în Franța. „Mi-a spus că vrea să ajute, că ştie ce înseamnă să nu mai ai nimic” (VIDEO)

Un cerșetor român i-a impresionat pe francezi după ce și-a donat micile sale economii oamenilor rămaşi fără adăpost din cauza inundaţiilor din Alpes-Maritimes. Ion-Nelu Gioroiu a devenit o adevărată vedetă, apărând în ziarele din Nisa, pe Coasta de Azur. Povestea lui a ajuns chiar și într-una dintre revistele pe care le vindea. Acum, oamenii i-au sărit în ajutor: va avea o locuință și un job stabil.

Ion-Nelu Gioroiu, zis Jojo, stă în Franța, nu are o locuiță și doarme pe unde apucă. Cu toate acestea, a fost mișcat să audă că mai mulți oameni din Alpes-Maritimes au rămas fără case, în urma inundațiilor provocate de furtuna Alex. Așa că a contactat o fundație pentru a dona 150 de euro, bani pe care îi strânsese vânzând reviste într-o parcare, notează Paris Match.

Membrii fundației Solidarité 06 au fost impresionați de gestul său și așa a ajuns Jojo în presa franceză.

„M-a sunat și mi-a spus că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Știu că nu are bani şi de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus că a reuşit să strângă ceva bănuți şi că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că ştie ce înseamnă să nu mai ai nimic.... A scos două pungi cu monede şi a insistat să le luăm”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.

Povestea cerșetorului român ajuns erou în Franța

Povestea lui Gioroiu a apărut chiar și într-una dintre revistele pe care le vindea. El a fost abandonat la naștere și crescut în orfelinatele din România. La un moment dat, a plecat în Italia și acolo a muncit la negru. Ulterior, a ajuns și în Franța, unde trăiește și acum din vânzarea revistelor.

