Premierul francez Jean Castex s-a vaccinat în direct cu serul AstraZeneca, la o zi după avizul EMA (VIDEO)

Premierul francez Jean Castex a primit vineri după-amiază, în direct, o doză de vaccin AstraZeneca, a doua zi după avizul favorabil al Agenției Europene pentru Medicamente cu privire la siguranța serului. Suspendarea vaccinării cu AstraZeneca se încheie vinerea aceasta în Franța.

Premierul este acum vaccinat împotriva Covid-19. Jean Castex a primit o primă doză de vaccin AstraZeneca, administrată vineri după-amiază la spitalul Bégin din Saint-Mandé, lângă Paris.

„Nu am simțit nimic, deși sunt puțin confortabil”, a comentat premierul, în vârstă de 55 de ani.

Prim-ministrul francez, care inițial s-a opus ideii de a fi vaccinat înainte ca grupul său de vârstă să fie imunizat în campania de vaccinare, pentru a nu da impresia unui privilegiu, s-a răzgândit în cele din urmă.

"Până acum îmi propusesem un curs de acțiune, să mă vaccinez când îmi vine rândul: am 55 de ani, nu am comorbidități, așa că plănuisem să aștept. Dar, având în vedere ceea ce tocmai s-a întâmplat cu AstraZeneca, am decis că ar fi înțelept pentru mine să mă vaccinez rapid de îndată ce suspendarea este ridicată și toate garanțiile vor fi oferite. Va fi vorba de a le arăta concetățenilor mei că vaccinarea este ușa ieșirii din această criză", a explicat el marți seara.

Această vaccinare în direct în fața camerelor de televiziune vine a doua zi după avizul favorabil al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) cu privire la ser. La fel ca alte cincisprezece țări, Franța a suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca împotriva Covid-19 ca măsură de precauție după raportarea efectelor secundare grave, cum ar fi tulburările de sângerare și formarea cheagurilor. După unda verde de la EMA, vaccinarea a fost reluată în mai multe țări, inclusiv în Franța, Germania și Italia.